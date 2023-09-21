台南工人跌倒受傷 發酒瘋辱罵、攻擊消防局救護員
台南許姓工人今年4月21日深夜酒後不慎跌倒受傷，家人打119求助，消防局中正分隊沈姓隊員到場，為許處理傷口時，竟發酒瘋對沈口出穢言，沈不堪受辱拿手機拍攝，反遭揮拳攻擊而提告，許辯稱「我那天喝醉了」，法官認他對於公務員依法執行職務時施強暴處拘役40日。
許酒後荒唐行為全都被密錄器拍了下來。台南地院勘驗，發現許見沈以手機錄影，比畫手勢，伸出右手撲向沈，沈後退閃避，許又伸右手朝沈揮拳，同時叫罵、口出穢語，沈的手機因許的行動而有晃動、碰撞的聲響。
許辯稱，他那天喝醉了，沒有力氣，他是想要把沈的手機拍掉，且最後也沒有拍掉。他坦承有其言行，但否認犯行。
台南地院認許所為，犯公然侮辱罪、侮辱公務員罪、妨害公務執行3罪。許對於依法執行職務公務員施強暴及當場侮辱行為，於密接時間，在同一地點所為，法官以一行為同時觸犯3罪名，從一重對於依法執行職務公務員施強暴罪處斷。
台南地院指出，沈為思慮成熟成年人，因飲酒後跌倒受傷，據報到場消防隊員為他救護處理傷口時，竟對消防員出言辱罵及揮拳攻擊，妨害其執行公務，且當場口出穢言侮辱，對於公務員依法執行職務威信、尊嚴造成相當程度影響，並危害告訴人生命、身體安全，所為實不足取。
且兼衡沈有酒駕、恐嚇前科，犯後於偵查中坦認犯行，惟迄未能與告訴人達成和解，尚未獲得原諒等一切情狀，法官認他對於公務員依法執行職務時施強暴，處拘役40日，可上訴。
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