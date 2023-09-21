天使輪沉沒2個月抽出446公噸殘油 預計明日全數抽完

帛琉籍天使輪7月21日在高雄外海沉沒至今已2個月，殘油抽除總量已達446公噸，昨日要抽取右舷柴油儲存櫃，卻因海底視線不佳而未尋獲，今日將繼續搜尋，也依期程同步處理機艙內的油汙混合物抽除工作，預計明日完成全數油櫃殘油抽除任務。

港務公司表示，截至昨日已完成天使輪船體全數重燃油、輕燃油油櫃殘油抽除工作，總抽油量已達446公噸；昨日持續搜尋位於機艙與第7艙油櫃船體中間的右舷柴油儲存櫃，卻因海底視線不佳而未尋獲。

港務公司說，今日除了右舷柴油櫃的搜尋，也依期程同步處理機艙內的油汙混合物抽除工作，並將進行船體全面檢視及可能滲油點的加固封堵，期待如期在明日順利完成天使輪全數油櫃的殘油抽除任務。