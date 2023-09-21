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天使輪沉沒2個月抽出446公噸殘油 預計明日全數抽完
帛琉籍天使輪7月21日在高雄外海沉沒至今已2個月，殘油抽除總量已達446公噸，昨日要抽取右舷柴油儲存櫃，卻因海底視線不佳而未尋獲，今日將繼續搜尋，也依期程同步處理機艙內的油汙混合物抽除工作，預計明日完成全數油櫃殘油抽除任務。
港務公司表示，截至昨日已完成天使輪船體全數重燃油、輕燃油油櫃殘油抽除工作，總抽油量已達446公噸；昨日持續搜尋位於機艙與第7艙油櫃船體中間的右舷柴油儲存櫃，卻因海底視線不佳而未尋獲。
港務公司說，今日除了右舷柴油櫃的搜尋，也依期程同步處理機艙內的油汙混合物抽除工作，並將進行船體全面檢視及可能滲油點的加固封堵，期待如期在明日順利完成天使輪全數油櫃的殘油抽除任務。
港務公司指出，昨日在西子灣沙灘、旗津海水浴場及旗津風車公園等觀光熱點之加強察看，皆無發現油汙，利用無人機監視蚵仔寮外海、鳳鼻頭漁港以南及沉船周邊，皆無油汙外洩跡象，僅昨日上午8時30分在工作平台船旁海面發現極微量油花，港務公司已調派4艘除汙船將油汙清除，並指派5名潛水員下水執行船體周遭除汙，將可能滲漏點堵漏加固。
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