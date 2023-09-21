誤賣浸泡老鼠藥的毒地瓜 女老闆：很抱歉絕不會再發生

台北市松山區新東里一間蔬果行，昨天不慎賣出浸泡老鼠藥「紅藥水」的地瓜給民眾，所幸昨晚找到人也返還「毒地瓜」。蔬果行老闆對此發文致歉，強調加強交接班流程、取消使用有毒物，也會定期進行安全檢查，確保未來不會再發生。

郭姓老闆還原始末，昨傍晚傍晚交班時，員工不慎將一包被浸泡在毒藥中的地瓜放到了銷售台上，這導致了一位顧客購買這包有害品，當事後店員察覺，她立刻報警並通知了相關社團、里長，非常幸運的是，成功追回了那唯一一包的毒地瓜。

她說，未來會提高員工之間交班流程，確保每一位員工都能仔細檢查，並確保銷售台上每一樣商品都是安全，同時也會定期進行水果和其他商品的安全檢查，確保符合嚴格品質標準。

她強調，這次事件後，會取消任何可能對產品安全構成威脅的方式，也絕對不會再使用任何有害物質。