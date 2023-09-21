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高雄「養生」女賊竊保健品贈友 10分鐘收刮上萬元商品
高雄鹽埕區五福四路上某間藥妝店，日前有多種保健食品包裝盒遭人惡意拆開，其中商品莫名失蹤，損失上萬元，業者趕緊向警求助；經調閱監視器發現，60歲邱姓女子涉嫌重大，經約談後邱女坦承竊取保健食品本想贈友，但因良心不安把商品全都丟了，被依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。
鹽埕分局指出，該藥妝店本月8日清點店內物品時，發現有多種保健食品遭拆封，一一清查後發現，店內多款益生菌、善存等保健食品，以及眉筆等11樣商品不翼而飛，其中包含高單價的保健食品，共計損失新台幣10348元，經通報總公司後，上周三才向派出所正式報案。
警受理後調閱監視器一看，發現邱女佯裝選購商品，趁旁人未注意時，使用小刀破壞包裝盒，以此行竊商品，並將商品放入手提袋及口袋中，隨後，還將空盒物歸原處，最終未結帳便離去。
前天警方通知邱女到案說明，邱女坦承犯行表示商品本想贈送給朋友，雖因良心不安將商品全數丟棄，偷竊已是事實，全案依涉嫌竊盜罪函送偵辦。
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