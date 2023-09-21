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林口砂石車自撞鐵圍籬腿傷 疑精神不濟恍神釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天凌晨李姓男子開車疑似精神不濟，途中行經新北市林口區15線恍神失控自撞路邊鐵皮圍籬，造成李男右小腿受傷，所幸送醫急救沒有生命危險。肇事李男沒酒駕，事故原因待查。

據了解，李姓男子（53歲）是一名曳引車司機，今天凌晨4時32分左右他開車沿著新北市林口區15線北上方向直行，途中行經20.5公里處疑因精神不濟恍神失控，人車直接往路邊鐵片圍籬撞去，導致曳引車頭毀損，李男一度受困車動彈不得。

警、消獲報派員趕抵協助李男脫困，經檢視李男意識清楚、右小腿受傷，緊急協助包紮止血送醫急救，所幸沒有生命危險，肇事李男沒酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

李男精神不濟開車自撞新北市林口區15線鐵片圍籬受傷，緊急送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李男精神不濟開車自撞新北市林口區15線鐵片圍籬受傷，緊急送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李男精神不濟開車自撞新北市林口區15線鐵片圍籬受傷，緊急送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
李男精神不濟開車自撞新北市林口區15線鐵片圍籬受傷，緊急送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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