聽新聞
test
0:00 / 0:00
林口砂石車自撞鐵圍籬腿傷 疑精神不濟恍神釀禍
今天凌晨李姓男子開車疑似精神不濟，途中行經新北市林口區15線恍神失控自撞路邊鐵皮圍籬，造成李男右小腿受傷，所幸送醫急救沒有生命危險。肇事李男沒酒駕，事故原因待查。
據了解，李姓男子（53歲）是一名曳引車司機，今天凌晨4時32分左右他開車沿著新北市林口區15線北上方向直行，途中行經20.5公里處疑因精神不濟恍神失控，人車直接往路邊鐵片圍籬撞去，導致曳引車頭毀損，李男一度受困車動彈不得。
警、消獲報派員趕抵協助李男脫困，經檢視李男意識清楚、右小腿受傷，緊急協助包紮止血送醫急救，所幸沒有生命危險，肇事李男沒酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言