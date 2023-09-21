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螫死2人瑞芳黃腳虎頭蜂模樣曝光 可在空中盤旋鎖定攻擊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

雙北20名長者昨天到新北瑞芳山區健行，遭虎頭蜂群攻擊，11人被螫傷，2人送醫急救不治，救援過程4名消防員也被螫傷，連防護手套都被刺穿。新北動保處昨晚確認肇禍的凶手就是黃腳虎頭蜂，也找出去年拆除蜂巢照，模樣曝光。捕蜂達人陳耀基說，台灣野外以黑腹虎頭蜂攻擊性最強，其次才是黃腳虎頭蜂。

新北市動保處長楊淑方表示，現場至少有一百多隻蜂，由於現場山林茂密，並有多種樹種，樹上及地面都沒有找到巢位，研判是蜂群當時正在喜愛的樹葉及果實上覓食，加上又有水源吸引，受到驚擾才會四散攻擊遊客，大家逃生不及遭螫傷，很多人傷口有多處。

楊淑方說，昨晚比對4名被螫傷消防人員的傷口，及有人拍到的照片交叉確認，認定凶手就是黃腳虎頭蜂，非上午研判的黑腹虎頭蜂及土蜂。

捕蜂達人陳耀基說，台灣野外以黑腹虎頭蜂攻擊性最強，其次才是黃腳虎頭蜂。

黃腳虎頭蜂是瑞芳山區常見的蜂種，去年3月瑞芳區三貂嶺火車站往碩仁國小步道旁樹上有黃腳虎頭蜂窩，高度位在約2層樓高，消防人員著全套捕蜂裝拆除。

瑞芳深澳漁港象鼻岩入口處廢棄瞭望台，2020年也出現一巨型虎頭蜂窩，大小為70公分x寬50公分，也是黃腳虎頭蜂窩，蜂窩外部可見木質紋路，這種虎頭蜂攻擊性強，立即拆除處理。

新北動保處說，黃腳虎頭蜂在國內7種虎頭蜂種類中屬於較小體型，但為攻擊性強的蜂種，黃腳虎頭蜂的腳是黃色為特點，又被稱為「獵腳」，可怕之處是因能在空中盤旅滯留很久，飛行技術一流，可鎖定目標後再行攻擊，在低、中、高海拔的山區都分布，巢位在樹叢間。

新北市動保處提醒，民眾住家周圍若發現蜂窩，切勿自行摘除，避免遭受蜂螫而受傷，可通報1999、或致電動保處派員協助摘除。

黃腳虎頭蜂是國內7種虎頭蜂種類中較小體型，但攻擊性強的蜂種。圖／新北市動保處提供
黃腳虎頭蜂是國內7種虎頭蜂種類中較小體型，但攻擊性強的蜂種。圖／新北市動保處提供
新北市瑞芳區三貂嶺火車站往碩仁國小步道旁樹上，去年三月有黃腳虎頭蜂窩，消防人員拆除。圖／新北市動保處提供
新北市瑞芳區三貂嶺火車站往碩仁國小步道旁樹上，去年三月有黃腳虎頭蜂窩，消防人員拆除。圖／新北市動保處提供

虎頭蜂 瑞芳

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