大直坍塌25戶又下陷 李四川曝：每天約萬分之6沉陷傾斜

大直民宅塌陷案，昨天晚間再度發生基地下沉，引發附近居民恐慌，建管處持續在現場監測。台北市副市長李四川今天接受媒體人黃暐瀚專訪時透露說，大直25戶沉陷的房子其實每天大概有萬分之六的沉陷傾斜，所以當初有住戶要求長時間回去搬東西，北市府才會一直非常小心。

李四川坦言，塌陷的單號哪個房子已經是危樓，本身也傾斜，所以當初民眾希望回家拿東西，待太久民眾會有暈眩狀況，會很不舒服，消防局搜救隊也告知，也許一般人進去看房子不感覺，不過房子已經是斜的，進去會很不適應。

李四川表示，北市府要求基泰在塌陷房子拆除前，要將裡面可以搬的東西都要搬出來，例如有30萬的彈簧床等，預定要拆除前，基泰要將裡面的東西可以搬的全部搬出來，再來包裝，看是哪一戶的大型的家具，最後才會拆。

至於目前25戶塌陷戶，目前安置在飯店，後續也開放南港基三社宅，李四川說，目前25戶到22日明天之前住在飯店安置，後續若有願意搬到南港社宅的，就會開放前住，目前已經有11戶願意搬進南港社宅。

至於其餘若有小孩在大直就學，覺得南港太遠，北市府也協助給予租金補貼，基泰會以一坪市價1600元提供補貼，原本30坪就是4萬8000元，南港社宅每個月約繳1萬多元，其餘還有3萬多元，基泰都要負責賠償，北市府已要求基泰提供3年租金補貼。

由於3年可能房子還無法重建蓋好，李四川說，基泰還要與25戶談要不要合建，據了解，基泰表達目前約有7成住戶有意願合建，但也有住戶對基泰沒有信心，接下來就是回到都市更新程序，都更本身就有房屋補貼機制，就由住戶與基泰另外去談。

至於周邊的住戶房子也有龜裂狀況，李四川說，這次損鄰25戶是所損鄰，不過周邊房子也有龜裂，北市府已經動員三大技師公會，昨天召開鑑定報告，房子安全無虞，但有些周邊住戶也還是會擔心，有120多戶，有部分房子龜裂，若居民希望一起公辦督羹，李四川坦言，有部分住戶希望公辦都市攻心，北市府昨天也聽居民生心，如果居民希望，北市府也願意介入公辦都市更新。

李四川說，若能與基泰談好條件，可以馬上申請興建，旁邊也有100多戶願意都市更新，談的時間就會比較長。目前北市府現階段就是先將塌陷的房子拆掉，讓鄰房安全，接下來就會與基泰談，若房子塌陷住戶願意合建，還是要尊重住戶的意願，若願意給基泰重建，市府沒有權利要求，但如果住戶希望公辦都市更新，北市府就會介入。