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強酸廢油濫倒溝圳 10年削1億

聯合報／ 記者曾健祐余采瀅胡瑞玲／連線報導

一間環保公司被查獲在台中市溝圳亂倒廢油，檢方追出四間油品公司涉案，時間長達十年，不法所得一億元。記者曾健祐／翻攝
一間環保公司被查獲在台中市溝圳亂倒廢油，檢方追出四間油品公司涉案，時間長達十年，不法所得一億元。記者曾健祐／翻攝
唯勝科貿、萬迪福、銓輝油品、寬洲油化等四間油品公司，被控在台中市溝圳亂倒含強酸及重金屬的廢油，時間長達十年，廢油流入稻田影響甚鉅，其中兩間公司還回收廢油賣給國內外工廠。台中地檢署依廢棄物清理法起訴四間公司及負責人曾姓男子等十五人，向法院聲請沒收一億多元不法所得。

警方、環保單位接獲檢舉，今年五月在中市烏日區番仔園溝圳查獲宏榮環保公司張姓父子偷排廢油；檢方指揮搜索，追出唯勝科貿、萬迪福、銓輝油品、寬洲油化共四間公司，未領有廢棄物清除及處理許可執照，仍向工廠收取機械在製造過程產生的廢切削油、廢切削油水，委由宏榮偷排，以節省廢油、廢水處理費用。

據調查，十年來張姓父子常趁夜間開槽車到番仔園溝圳以軟管偷排大量廢油及廢水，環保局對槽車內採樣廢油及廢水pH值小於二，等同強酸，經毒性溶出試驗顯示含超標的銅、鉻、鉛等有害物。警方以空拍機蒐證，溝圳往下游綿延五百公尺都是稻田，水流匯入烏溪到出海口，恐影響地下水、農業灌溉、養殖漁業、民生用水及潮間帶生態。

檢方查出，唯勝科貿、萬迪福由曾姓男子及其張姓妻子經營，銓輝油品、寬洲油化負責人分別是陳姓、莊姓男子，四間公司長期向工廠免費回收混合水與油的廢切削水，並以每桶八百元回收廢切削油，過濾出廢油後添加基礎油混合賣給工廠，剩下無法使用的廢油，找環保公司司機倒在溝渠。

曾姓夫妻以每桶二千八百至七千元賣給國內業者或出口至印尼；陳以每桶兩千八百至三千五百元賣給國內業者；莊也以相同手法獲利，不過回收及販賣量相對較少。

檢方估算，四間公司賣出油品及規避的處理費，合計一億多元，其中曾姓夫妻出口油品到印尼，五年多就賺進八千五百九十八萬元，依廢棄物清理法起訴曾、張、陳、莊及張姓父子等十五人與四間公司。

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