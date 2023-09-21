虎頭蜂攻擊 先保護頭部

遇到蜂群怎麼辦 圖／聯合報提供 新北瑞芳區山區昨有11人被虎頭蜂螫傷，其中2人傷重不治。消防人員和捕蜂達人都說，季節轉變時，蜂群較不穩定，易有攻擊性；步道沿線蜂巢容易遭受驚擾，遇零星警戒蜂趕快安靜繞道或退後，蜂群攻擊時，保護頭部是第一要務。

新北市消防局統計，今年截至前天有68件蜂螫通報。基隆市消防局表示，虎頭蜂為護巢警戒，對人類的攻擊性特別強。

捕蜂達人陳耀基表示，秋季是虎頭蜂最凶惡的時候，蜂后此刻產下最後一批卵，即將進入冬季前，是虎頭蜂進入「生死存亡之秋」的關鍵階段，民眾若靠近，極可能引發蜂群傾巢而出防衛攻擊。遇到虎頭蜂攻擊，目前通常使用腎上腺素治療，但須醫院端或救護車上使用，一般民眾無法取得；建議事先噴灑含DEET（敵避）防蚊防蜂液防範。

新北市動保處長楊淑方建議，民眾在秋季登山活動時，勿進入森林或小徑活動，避免喧譁。遇到1、2隻警戒虎頭蜂旋繞時，就要趕緊遠離，以衣服或手肘保護頭部，低身退出或繞路而行，以免引起蜂群圍攻，切勿試圖驅散，以免引來蜂群大軍。

「要穿著淺色衣物並戴淺色帽子保護頭部」，楊淑方說，虎頭蜂攻擊目標多為黑色、具絨毛、正在移動的動物，人類受攻擊時，最嚴重的部位多為有頭髮覆蓋的頭部；因虎頭蜂喜歡吸食味道濃郁的樹汁及腐敗的果實汁液，登山千萬不要擦香水、化妝品，減少氣味吸引虎頭蜂覓食。