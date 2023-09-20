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相約爬山遇死劫 男遭蜂螫傷送醫時「全身發黑」搶救不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳山區今有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，焦姓、胡姓男子傷勢嚴重，被送到基隆市八堵台灣礦工醫院時，已經全身發黑，瞳孔放大，醫師急救無效，宣告死亡。

20名來自雙北喜愛登山的民眾，透過LINE群組相約今天在瑞芳會合，上午10點從瑞芳東和禪寺登山口上山，近午走到坑子內山和萬壽山區中間步道，遭到蜂群攻擊，共有11人被螫傷。

症狀較輕微的3男4女，與未受傷的9人先行下山。同為60多歲的許姓、王姓、胡姓和焦姓男子傷勢較為嚴重，焦男還跌落約5公尺深的邊坡，待在山區待援。

搜救人員找到4人時，許男、王男仍可行走，由消防人員陪同下山。胡男和焦男由消防人員以捲式擔架搬運下山，途中無呼吸心跳，分別送往瑞芳礦工醫院、台灣礦工醫院急救不治。

台灣礦工醫院院長黎慶福說，焦男被送到醫院急診室時已無呼吸心跳，全身發黑，臉部膚色也像缺氧，顯得暗沉。兩眼瞳孔已放大，四肢尤其是雙腳肌肉僵硬，沒有看到明顯蜂螫位置。

新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，胡姓、焦姓男子送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，胡姓、焦姓男子送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 醫師

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