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獨／瑞芳蜂螫2死找到元凶！照片認定是黃腳虎頭蜂 現場至少100多隻
新北市瑞芳山區今有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，胡姓、焦姓兩男送醫不治，是哪一種蜂導致兩死意外？新北市動保處晚間表示，現場至少有一百多隻蜂群螫人，根據消防人員被咬的傷口及比對有人拍到的照片，認定是黃腳虎頭蜂，非先前研判的土蜂及黑腹虎頭蜂。
新北市動保處長楊淑方說，多名動保人員在現場沿著步道及附近範圍尋找，在樹上始終沒有找到蜂巢，而如果是在地底築的巢，現場很多人應會驚動地下巢內的蜂群出來，但是並沒有，因此地底的巢位可能性也不大。
楊淑方表示，現場至少有一百多隻蜂，由於現場山林茂密，並有多種樹種，有可能是蜂群喜愛的樹種，加上又有水源吸引，當時蜂群正在樹上覓食，受到驚擾才會四散攻擊遊客，造成重大傷亡。
楊淑方指出，今天晚間根據消防人員被咬的傷口，及比對有人拍到的蜂照片，認定是黃腳虎頭蜂，非先前研判的土蜂及黑腹虎頭蜂。黃腳虎頭蜂的毒性和攻擊性僅次於黑腹虎頭蜂，威脅性也很大。
動保處說，虎頭蜂喜歡吸食味道濃郁之樹汁及腐敗的果實汁液，白天會整群出來覓食，登山千萬不要擦香水、化妝品，減少氣味吸引虎頭蜂，登山應盡量待在步道上活動，切勿離開步道範圍進入山林或小徑，容易驚擾虎頭蜂。
消防人員上午研判是黑色的「土蜂」，有可能是中華大虎頭蜂，這種蜂毒性猛烈、是號稱「三隻可叮死一頭牛」的虎頭蜂。
中華大虎頭蜂在地底築巢，因此俗稱「土蜂」，一般較難更察覺，一旦有人誤觸或驚擾蜂窩，蜂群大量地底冒出，難以招架，毒性和攻擊性都非常強。
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