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高雄男俯臥汽車旅館浴缸無氣息 房務員驚見急報案

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓區今天下午接近5時許，某汽車旅館向警消通報，有男房客疑似斷了氣俯臥浴缸中；警方到場後發現，現場無打鬥跡象，房門也沒有遭到破壞的痕跡，經調閱監視器影像，確認男子入內休息6小時內，並無他人進出，也無留下遺書，疑似尋短，目前，警方已通知死者家屬，至於確切死因尚待相驗釐清。

據旅館人員表示，這名55歲男子於上午10時許，獨自開車進入汽車旅館，並登記入住6小時，因此，房務員於下午4時許前去預備清潔整理，但房內無人應門，當房務員入內時才驚見，男子怪異的俯臥浴缸，疑似已無生命跡象。

由於，警方調閱監視器，發現除死者外，並無任何人進出房內，現場僅留有沾血美工刀一把。警方事後聯絡家屬，死者疑有長期病痛精神狀況不佳，後續警方將報請橋頭地檢署檢察官相驗，以釐清確切死因。

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高雄楠梓區汽車旅館有男子疑輕生。記者古和純／翻攝
高雄楠梓區汽車旅館有男子疑輕生。記者古和純／翻攝

監視器 汽車旅館

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