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新莊男12樓墜落重摔中庭 肢體多處錯位骨折送醫急救
新北市新莊區曾姓男子今天傍晚從租處12樓墜落，當場掉落至一樓中庭沒有生命徵象。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視曾男肢體多處錯位骨折，緊急協助送醫急救情況並不樂觀。目前警方已於現場拉起封鎖線採證，釐清確切死因。
據了解，曾姓男子（27歲）與友人租住在新北市新莊區新北大道七段一社區大樓12樓。今天傍晚約5時許曾男從臥房走出與友對話幾句，下一秒突然跟友道別，旋即從陽台墜落重摔社區中庭，當場沒了呼吸心跳，嚇的曾男室友趕緊打電話向119求援。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視曾男肢體多處錯位骨折，現場已無生命徵象，緊急協助送醫急救，目前尚未脫離險境。警方勘驗現場未發現有外力介入跡象，暫時排除有他殺嫌疑，家屬對死因沒有疑義，確切死因仍待警方調查後釐清。
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