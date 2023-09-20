入秋前後蜂最兇！新北瑞芳山區蜂螫最多 這些步道危險
新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，其中2人送醫不治，3名搜救人員也遭到螫傷，攻擊的研判是黑蜂。消防局說，入秋前後蜂群最兇，新北蜂螫事件以瑞芳山區最多，三貂嶺步道、幼坑瀑布步道、大粗坑步道、八分寮登山步道等都有危險性。
新北市消防局統計，蜂螫事件多發生於三芝、金山、烏來、瑞芳、深坑等地山區步道，其中又以瑞芳山區較多，像三貂嶺步道、幼坑瀑布步道、大粗坑步道、八分寮登山步道等。虎頭蜂範圍在平地至大約1500公尺山地以下，在步道沿線蜂巢最容易遭受到驚擾，蜂巢多在樹枝上、地窟內。
瑞芳區長楊勝閔說，今天意外發生地點在八分寮登山步道，瑞芳有很多步道都適合登山，但入秋前後目前正是虎頭蜂的繁殖季節，只要有人靠近步道巢位容易遭攻擊，必須特別小心。
基隆市消防局表示，外木山沙灘通往情人湖步道、暖東峽谷山區、姜子寮山區步道等也常有虎頭蜂出沒。
基隆市野鳥學會理事長沈錦豐建議，穿著長袖、長褲登山，看到有零星出現要保持冷靜，不要用石頭丟或驅趕，避免引起氣流，反引其注意，成為攻擊的對象。
消防人員說，季節轉變時蜂群較不穩定，若已察覺蜂群在身邊盤旋或樹上有巢位、球狀物，不可使用衣物驅趕或尖叫，用衣服包住頭部，蹲低身體，盡量緩慢安靜繞道離開現場。
若遭虎頭蜂螫傷，先用夾子或刀背將針移除，清水初步清洗，可先用抗組織胺藥膏塗抹，如有心悸、呼吸困難、大片紅腫要盡速就醫。
消防人員建議，防蚊液、香水及有香味的化妝品都不要用，避免身上香味吸引蜂群。尤其不要大聲喧嘩，以免驚擾蜂群；避免走荒徑及無人走過的草叢，或在雨天後登山。
因蜜蜂較容易受深色或大紅色吸引，最好穿淺色的長褲、薄長袖和帽子，不要短袖、短褲、鮮豔服裝及穿涼鞋；長褲的褲管不要選寬鬆的，要穿束口長褲，避免虎頭蜂趁亂鑽進褲管叮咬。
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