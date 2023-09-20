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11登山客遭螫傷禍首疑土蜂 「手套被刺穿」3消防員也遭殃

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11登山客遭螫傷禍首疑土蜂 「手套被刺穿」3消防員也遭殃

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，其中2人傷勢嚴重，消防人員搬運下山途中失去呼吸心跳，送醫急救中。3名搜救人員也遭到螫傷，看到攻擊他們的是體長3、4公分的黑蜂，研判是土蜂。

由20個人組成的登山團體，今天近午時在瑞芳山區遭遇蜂群攻擊，有7男4女共11人被螫傷。其中3男4女症狀較輕微，與未受傷的9人自行下山途中，與上山搜救人員會合，從平溪公路下山送醫。

同為60多歲的許姓、王姓、胡姓和焦姓男子因被螫傷較為嚴重，其中焦男跌落約5公尺深的山谷，4人留在山區等待救援。消防人員在下午1點半左右找到他們時，4人意識都清楚，並將跌落山谷的焦男救回步道。

許姓、王姓男子表示還可行走，由消防人員陪同在下午4點40分抵達瑞慈宮，由救護車送醫。胡姓和焦姓男子由消防人員以捲式擔架搬運下山，兩人途中健康惡化，無呼吸心跳，下午5點半右抵達瑞慈宮，分別送往瑞芳礦工醫院、台灣礦工醫院急救。

3名消防員救援過程中，也遭蜂群攻擊。他們說，攻擊他們的蜂是黑色的，長3、4公分，數量不少，研判是土蜂。他們有設法將土蜂引出來，導引往山上飛。他們有戴手套，蜂螫時竟穿透。

新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，消防人員上山找到4名傷勢較重男子，其中胡姓、焦姓男子失去呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，消防人員上山找到4名傷勢較重男子，其中胡姓、焦姓男子失去呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，3名消防人員上山救援時也被螫傷。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，3名消防人員上山救援時也被螫傷。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 平溪

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