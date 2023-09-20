影／南投台銀驚傳墜樓！工人掛3樓高天花板慘摔 路人尖叫

南投市復興路台灣銀行今發生工安意外，47歲蕭姓工人進行採光罩工程時不慎墜落，卡在天井處，不少民眾圍觀。警消到場架設氣墊床，使用雲梯車靠近時，蕭男體力不支墜落，現場尖叫連連，他因掉在氣墊床側緣，傷勢嚴重，送醫收治加護病房，事發原因仍待警方釐清，縣府社勞處也將派員勞檢調查相關責任歸屬。

據了解，發生墜落意外地點為台灣銀行南投分行，該名蕭姓工人當時進行採光罩工程時，疑因踩破採光罩墜落，發生當下他及時抓住天井橫梁，人因此懸空掛在約2至3樓高處，不少民眾圍觀並通報警消到場救援。

南投縣消防局指出，今天下午3時許獲報，南投市復興路台灣銀行有工人墜落，當下立刻調派中興、南投、碧興等分隊人車馳援，人員到場後立刻架設氣墊床，並以雲梯車靠近工人時，他疑因體力不支墜落，掉落在氣墊床，送醫時意識清楚。

蕭姓工人墜落時，因畫面太過驚險，現場圍觀民眾尖叫連連，而他墜地疑因掉落位置在氣墊床側緣，所以全身仍因重摔受傷，被緊急送往南投醫院後，經檢查，其頭部外傷、血胸、肋骨及胸椎骨折，目前收治加護病房治療中。