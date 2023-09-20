快訊

王陽明頻傳與蔡詩芸婚變 現身突認這事「沒有緣分了」

彷彿兩個世界！誠品新店開門人潮秒灌爆 門外門內對比強烈

11登山客遭螫傷禍首疑土蜂 「手套被刺穿」3消防員也遭殃

外籍貨輪船員落海失蹤 海巡隊定位馳援尋獲遺體

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

昨天凌晨1時許，一艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」行經彭佳嶼北北東方141浬處，有一名喬治亞籍船員不慎落海，海巡署東部地區機動海巡隊獲報馳援，利用定位技術尋獲該員，卻已沒有生命跡象，後送返該貨輪安置，並由其運返母港。

東機海巡隊指出，成功艦昨天執行海域巡護期間，於凌晨1時42分接獲通報，有艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」的一名喬治亞籍船員，不慎在彭佳嶼北北東方141海浬處落海。

成功艦隨即馳騁前往通報海域，昨上午8時許抵達後，依搜救規畫區域搜尋，並施放「SLDMB」（自我定位基準標誌浮標），以利搜尋迅速且精準。在當天下午4時25分，距離彭佳嶼東北147海浬處發現一名落海船員，人已無意識。

成功艦人員施放救難小艇，救援該落海船員，發現沒有生命跡象、明顯已死亡，於傍晚5時30分將遺體載運至貨輪「AEOLIANVICTORY」，由船長辨識身分，確認為落海船員無誤，完成救援作業。

東機隊表示，雖然獲報海域為公海，且貨輪及船員均非本國籍，不過基於「人溺己溺」精神，責無旁貸全力維護海上作業人員安全，即使是外籍船員遇難，也應當立即派艦艇救援，展現救援不分國界的精神。

一艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」的船員不慎落海，海巡署東部地區機動海巡隊獲報馳援，利用定位技術尋獲。圖／東機海巡隊提供
一艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」的船員不慎落海，海巡署東部地區機動海巡隊獲報馳援，利用定位技術尋獲。圖／東機海巡隊提供

海巡署

延伸閱讀

漲潮來不及跑！3男布袋岸釣落海 2獲救1人卡蚵棚亡

3男釣客嘉義布袋岸釣不慎落海 2獲救1失蹤逢漲潮難度增

完全拒絕中華民國護照的喬治亞 宣布給大陸公民免簽

印尼漁工出海在船艙死亡 漁船返航海巡隊釐清死因

相關新聞

影／南投台銀驚傳墜樓！工人掛3樓高天花板慘摔 路人尖叫

南投市復興路台灣銀行今發生工安意外，47歲蕭姓工人進行採光罩工程時不慎墜落，卡在天井處，不少民眾圍觀。警消到場架設氣墊床...

登山團遭蜂群攻擊4重傷 救援下山途中2人失去呼吸心跳

新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，消防人員上山找到4名傷勢較重男子，其中2人已由消防人員陪同下山，另2人以...

11登山客遭螫傷禍首疑土蜂 「手套被刺穿」3消防員也遭殃

新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，其中2人傷勢嚴重，消防人員搬運下山途中失去呼吸心跳，送醫急救中。3名搜救...

登山團遇蜂螫11輕重傷 達人：虎頭蜂最愛攻擊「這部位」優先保護

新北市瑞芳區山區今午有多名登山民眾遭蜂螫傷，11人受輕重傷。新北市消防局統計，今年截至目前不包含今日案件，有68件蜂螫通...

北市警察局 調整副分局長、副大隊長、所長等職務37人

台北市警察局今天調整警分局副分局長等職缺，局長張榮興邀集副局長、主任秘書、督察長與政風室及人事室主任等共同開會檢討，派補...

見命危2人跌倒被蜂圍繞…他想引蜂群離開 卻引到自己身上遭螫

新北市瑞芳山區今有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，王姓男子獲救後說，他看到傷勢最嚴重的胡男、焦男摔倒，蜂群圍繞他們，想要引走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦