外籍貨輪船員落海失蹤 海巡隊定位馳援尋獲遺體
昨天凌晨1時許，一艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」行經彭佳嶼北北東方141浬處，有一名喬治亞籍船員不慎落海，海巡署東部地區機動海巡隊獲報馳援，利用定位技術尋獲該員，卻已沒有生命跡象，後送返該貨輪安置，並由其運返母港。
東機海巡隊指出，成功艦昨天執行海域巡護期間，於凌晨1時42分接獲通報，有艘賽普勒斯籍貨輪「AEOLIAN VICTORY」的一名喬治亞籍船員，不慎在彭佳嶼北北東方141海浬處落海。
成功艦隨即馳騁前往通報海域，昨上午8時許抵達後，依搜救規畫區域搜尋，並施放「SLDMB」（自我定位基準標誌浮標），以利搜尋迅速且精準。在當天下午4時25分，距離彭佳嶼東北147海浬處發現一名落海船員，人已無意識。
成功艦人員施放救難小艇，救援該落海船員，發現沒有生命跡象、明顯已死亡，於傍晚5時30分將遺體載運至貨輪「AEOLIANVICTORY」，由船長辨識身分，確認為落海船員無誤，完成救援作業。
東機隊表示，雖然獲報海域為公海，且貨輪及船員均非本國籍，不過基於「人溺己溺」精神，責無旁貸全力維護海上作業人員安全，即使是外籍船員遇難，也應當立即派艦艇救援，展現救援不分國界的精神。
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