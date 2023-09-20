上游水壩放水 7旬勇翁游泳被沖走自行游上岸

新北市新店區今天因上游直潭壩放水，7旬翁於下游青潭堰游泳時遭大水被沖走，消防人員緊急通知暫停放水以便救援，因水勢減緩，男子已自行游上岸。新北市消防局第四救災救護大隊表示，依直潭壩水門操作規定，溢流堰閘門開啟放水前1小時及15分鐘，北水處會對下游實施放水廣播，每次廣播10至15分鐘，呼籲民眾注意廣播以免危害自身。

新北市消防局今天下午3時26分獲報，新店區有人在青潭堰上游被水沖走，轄區消防局第四救災救護大隊獲報，立即出動17車2船艇及22搜救人員前往救援，並通知台北市自來水管理處管轄的直潭壩暫停放水以便救援。

正當消防人車船也陸續到達現場進行搜索時，在下午3時54分獲傳來好消息，搜救人員在青潭堰下游約300公尺的公車總站旁，發現落水民眾廖姓男子（74歲）無受傷不需送醫。據廖男表示，說本來在青潭堰上游水域游泳，因上游放水所以被強大水流帶至下游，後來發現水勢減緩，連忙游往岸邊自行爬上岸。