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登山團遭蜂群攻擊4重傷 救援下山途中2人失去呼吸心跳
新北市瑞芳山區今天有11名登山健行民眾遭蜂螫傷，消防人員上山找到4名傷勢較重男子，其中2人已由消防人員陪同下山，另2人以捲式擔架搬運下山途中健康惡化，無呼吸心跳，消防人員沿途施予急救，預計下午5點10將搬運到瑞慈宮登山口，由救護車送醫。
據了解，遭遇蜂群攻擊的登山團體共有20人，他們在從瑞芳區坑子內山走向萬壽山區時，途中遭到蜂群攻擊，有7男4女共11人被螫傷。其中3男4女症狀較輕微，與未受傷的9人自行下山，途中與上山搜救人員會合，從平溪公路下山送醫。
4名男子因被螫傷較為嚴重，其中1人跌落約5公尺深的山谷，待在山區等待救援。消防人員在下午1點半左右找到他們時，4人意識都清楚，並先將跌落山谷男子救回步道。
消防局考量救援時效，有意申請內政部空勤直升機吊掛救人，但因現場有林木阻礙，直升機恐難施救，改用捲式擔架搬運兩名無力行走的男子下山。另兩名男子還可行走，由消防人員陪同走下山，下午4點40分抵達瑞慈宮。
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