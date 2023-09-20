登山團遇蜂螫 達人：虎頭蜂最愛攻擊「這部位」優先保護

新北市瑞芳區山區今午有多名登山民眾遭蜂螫傷，11人受輕重傷。新北市消防局統計，今年截至目前不包含今日案件，有68件蜂螫通報。捕蜂達人陳耀基表示，秋季是虎頭蜂最兇惡的時候，不但是蜂后繁殖產下最後一批卵的時刻，在即將進入冬季前，也是虎頭蜂進入「生死存亡之秋」階段，民眾不小心靠近，極有可能引發蜂群傾巢而出防衛攻擊。新北市動保處也說，虎頭蜂最愛攻擊黑色、具絨毛的動物，保護頭部是第一要務。

陳耀基表示，台灣野外以黑腹虎頭蜂最會攻擊人，其次是黃腳虎頭蜂，遇到虎頭蜂攻擊，可以先噴灑DEET防蚊防蜂液；目前治療通常使用腎上腺素，須醫院端或救護車上使用，一般民眾無法取得該藥品。

新北市動保處長楊淑方建議，民眾在秋季登山活動時，要避免蜂螫有幾個重要步驟，若遇1-2隻警戒虎頭蜂旋繞時，要趕緊遠離，以衣服或手肘保護頭部，低身退出或繞路而行，以免引起蜂群圍攻，切勿主動攻擊虎頭蜂。

民眾更應穿著淺色衣物並戴淺色帽子保護頭部，楊淑方說，因虎頭蜂攻擊目標多為黑色、具絨毛、正在移動的動物，故人類受攻擊時最嚴重的部位多為頭髮覆蓋住的頭部，且登山千萬不要擦香水、化粧品，減少氣味吸引虎頭蜂前來覓食，因為虎頭蜂喜歡吸食味道濃郁的樹汁及腐敗的果實汁液。