登山團遭蜂攻擊11人受傷、4重傷山區待援 直升機難救援

新北市瑞芳山區有20人組成的登山健行團，近午遭遇蜂群攻擊，有11人被螫傷。其中含7名輕傷仍可行走的16名團員，先行下山，4名重傷者在山區待援。消防人員下午1點半左右找到他們，其中1人跌落約10公尺深的山谷，正在設法救援。

消防局考慮山區路徑難走，搬運困難，有意申請內政部空勤直升機吊掛救人，但現場消防人員說，4人所在位置有林木，直升機難以施救，因此先設法把跌落山谷人救起，再設法搬運4人下山送醫。

新北市消防局上午11點38分接獲報案，共20名人組成的登山團，今早從瑞芳區坑子內山走向萬壽山區，途中遭到蜂群攻擊，共有7男4女11人被螫傷。

消防局派遣大批人車前往現場，消防第6大隊在瑞平公路設立指揮站。救難救護人員12點20上山，先接觸到自行下山的16名登山客。部分消防人員護送16人下山，另有消防人員繼續上山搜尋，下午1點32分回報找到受重傷，無力下山的4名受重傷男性。

據了解，4名重傷者中，3人在安全地點等待救援，但有1人疑在逃避蜂群攻擊時，跌落約10公尺的山谷，等待救援。