影／免費給10萬儲值金操作？台中大叔險砸20萬給詐團

台中市張姓男子在近日加入一個投資群組，群組內成員還免費提供「10萬元儲值金」，讓張試操作，張詢問群組其他成員後，相信群組內投資可獲利，昨天要去銀行匯款20萬元積蓄，因行員發現有異，通報警方到場，才阻止張男投資打水漂。

經查，張姓男子（59歲）在一個月前加入LINE某個投資群組，其中有名自稱「義聯金融」的高級專員，免費推薦每日穩定獲利股市名單，張男在該群組中潛水觀察了一個月，發現該群組提供「免費10萬元儲值金」試操作，甚至私底下詢問同群組其他成員，都有獲利頗豐的交易紀錄，張男因此打定主意要砸20萬元投資。

張男在前天原欲用網銀匯款，未料因轉帳金額限制而失敗，張男昨天又跑到永豐銀行北台中分行臨櫃匯款時，被機警行員發現有異。立即通報中市警第二分局立人派出所巡佐洪啟源、警員張博雅到場。

永豐銀行行發現，張男欲匯款的合作金庫銀行帳號分行名稱，明顯有誤，且詢問該合庫分行，表示該帳戶所有人是一名外籍移工所有，但張男仍舊不放棄，欲提款20萬元現金，行員見狀況不對才報警。

第二分局立人派出所巡佐洪啟源、警員張博雅到場，經檢視張男加入的LINE投資群組後，警方細心分析相關詐騙手法，還教張男得避開任意加好友、群組的賺錢訊息，否則到頭來會把辛苦錢送給詐騙集團，張在警方苦口婆心之下，才打消匯款念頭。

第二警分局長周俊銘說，近來詐騙手法日新月異，投資前務必「停、看、聽」，若對方聲稱投資能穩賺不賠務必提高警覺，審慎確認是否透過合法的交易平台或機構，千萬不要貿然聽信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。