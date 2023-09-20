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影／新北三鶯橋曳引車闖紅燈 撞飛女騎士送醫命危
黃姓曳引車司機今天中午開車行經新北市三峽區三鶯大橋，他遇號誌燈轉紅未停直接闖過，當場撞飛朱女所騎乘機車，導致朱女肢體骨折、多處擦挫傷，當場已無呼吸心跳，緊急協助送醫急救，目前未脫離險境。砂石車司機黃男沒有酒駕、騎士朱女抽血待驗，事故原因有待調查釐清。
據了解，黃姓男子（24歲）為曳引車司機，今天中午12時許他開車行經新北市三峽區三鶯大橋下橋處，遇號誌燈為紅卻沒有停下直接闖過，不慎碰撞朱女（60歲）所騎乘機車，導致朱女人車拋飛當場沒有呼吸心跳。
新北市消防局獲報人車趕抵，檢視朱女右肩膀、右手肘骨折、肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，目前未脫離險境持續搶救。肇事曳引車司機黃男沒有酒駕，騎士朱女抽血待驗，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
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