泰女來台打工旅遊兼賣淫 被警查獲...再4天就出境

泰國籍女子經友人介紹來台打工旅遊卻是兼賣淫，新北警方日前執行網路巡邏，循線查獲這名涉嫌利用網路媒介性交易的泰籍女子，警詢後將依法送辦。

隨著疫情降溫後國門開放，許多東南亞國家女子趁此時機來台旅遊並兼營性交易，中和警分局執行網路巡邏，在知名網路論壇發現一則可疑性交易訊息，積極布線探訪，日前在中和區南山路、板南路附近查獲涉嫌從事性交易的26歲，泰籍女子芳真琳（音譯）。

據了解，遭查獲的泰籍女子坦承從事性交易，稱其每次性交易代價根據服務時間、次數略有不同，每次收費從2800至3500元不等。

原本在泰國員百貨服務業擔任櫃姐，因受疫情影響前往泰國觀光客也大幅銳減遭裁員，失業後想出國旅遊，藉由朋友介紹，推薦她到台灣一邊旅遊，一邊兼差性交易賺取旅費，原本已經購買好回程機票，4天後就要搭機返回泰國，沒想到就遭台灣警方查獲。

警詢後依社會秩序維護法函送裁處，泰籍女子並送至移民署北區事務大隊新北市專勤隊收容，中和警方表示，將持續加強取締私娼、應召站及媒介色情等不法行為，呼籲切勿心存僥倖，違法致罹刑章。