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泰女來台打工旅遊兼賣淫 被警查獲...再4天就出境

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

泰國籍女子經友人介紹來台打工旅遊卻是兼賣淫，新北警方日前執行網路巡邏，循線查獲這名涉嫌利用網路媒介性交易的泰籍女子，警詢後將依法送辦。

隨著疫情降溫後國門開放，許多東南亞國家女子趁此時機來台旅遊並兼營性交易，中和警分局執行網路巡邏，在知名網路論壇發現一則可疑性交易訊息，積極布線探訪，日前在中和區南山路、板南路附近查獲涉嫌從事性交易的26歲，泰籍女子芳真琳（音譯）。

據了解，遭查獲的泰籍女子坦承從事性交易，稱其每次性交易代價根據服務時間、次數略有不同，每次收費從2800至3500元不等。

原本在泰國員百貨服務業擔任櫃姐，因受疫情影響前往泰國觀光客也大幅銳減遭裁員，失業後想出國旅遊，藉由朋友介紹，推薦她到台灣一邊旅遊，一邊兼差性交易賺取旅費，原本已經購買好回程機票，4天後就要搭機返回泰國，沒想到就遭台灣警方查獲。

警詢後依社會秩序維護法函送裁處，泰籍女子並送至移民署北區事務大隊新北市專勤隊收容，中和警方表示，將持續加強取締私娼、應召站及媒介色情等不法行為，呼籲切勿心存僥倖，違法致罹刑章。

在泰國百貨業擔任櫃姐的泰籍女子經友人介紹來台打工旅遊卻是兼賣淫，新北警方日前執行網路巡邏，循線查獲這名涉嫌利用網路媒介性交易的26歲泰籍女子。記者王長鼎／翻攝
在泰國百貨業擔任櫃姐的泰籍女子經友人介紹來台打工旅遊卻是兼賣淫，新北警方日前執行網路巡邏，循線查獲這名涉嫌利用網路媒介性交易的26歲泰籍女子。記者王長鼎／翻攝
在泰國百貨業擔任櫃姐的泰籍女子經友人介紹來台打工旅遊卻是兼賣淫，新北警方日前執行網路巡邏，循線查獲這名涉嫌利用網路媒介性交易的26歲泰籍女子。記者王長鼎／翻攝
在泰國百貨業擔任櫃姐的泰籍女子經友人介紹來台打工旅遊卻是兼賣淫，新北警方日前執行網路巡邏，循線查獲這名涉嫌利用網路媒介性交易的26歲泰籍女子。記者王長鼎／翻攝
在泰國百貨業擔任櫃姐的泰籍女子經友人介紹來台打工旅遊卻是兼賣淫，新北警方日前執行網路巡邏，循線查獲這名涉嫌利用網路媒介性交易的26歲泰籍女子。記者王長鼎／翻攝
在泰國百貨業擔任櫃姐的泰籍女子經友人介紹來台打工旅遊卻是兼賣淫，新北警方日前執行網路巡邏，循線查獲這名涉嫌利用網路媒介性交易的26歲泰籍女子。記者王長鼎／翻攝

性交易 泰國 賣淫

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