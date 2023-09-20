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警署攜手台灣大車隊 響應反詐活動有機會獲乘車券

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署拍攝反詐宣導短影音，結合百工百業辦理有獎徵答活動，9月20日起，警政署攜手台灣大車隊，反詐短片在車隊各計程車輪播，活動期間加入「警光新聞雲LINE官方帳號」好友，邀請3位好友加入，就有機會獲得「台灣大車隊乘車券」，活動自即日起至10月1日止，預計發送1200張免費乘車券，警政署邀請民眾共同反詐！

警政署指出，這次結合台灣大車隊合作活動拍攝「假投資」詐騙宣導影片，除解析最新詐騙手法外，並提醒近期「二次詐騙」有增多趨勢，詐騙集團鎖定曾經遭詐被害人，誆稱可協助「找回被騙的錢」，利用被害人急於追回被騙款項心理，造成二次受害。

警政署提醒，民眾遭到詐騙應到官方管道尋求檢警協助，警方、銀行人員、律師或相關人員來電也務必再查證，網路上誆稱有特殊管道、取回款項科技等，不要隨意相信匯款委託，可撥打165或110查證，以免碰上二次詐騙。

警政署表示，為厚植全民防詐意識，將「識詐」能力扎根至基層各角落，警政署號召百工百業共同加入反詐行列，陸續邀請正忠排骨便當店、𡘙師傅便當店、陳耀訓蛋黃酥等知名店家合作，更攜手台灣大車隊共同合作，讓反詐宣導融入民眾「食衣住行育樂」等日常生活當中，以喚起全民識詐能力，全面降低詐騙受害。

警政署攜手台灣大車隊，反詐短片在車隊各計程車輪播，加入「警光新聞雲LINE官方帳號」好友，邀請3位好友加入，就有機會獲得「台灣大車隊乘車券」。記者廖炳棋/翻攝
警政署攜手台灣大車隊，反詐短片在車隊各計程車輪播，加入「警光新聞雲LINE官方帳號」好友，邀請3位好友加入，就有機會獲得「台灣大車隊乘車券」。記者廖炳棋/翻攝
警政署攜手台灣大車隊，反詐短片在車隊各計程車輪播，加入「警光新聞雲LINE官方帳號」好友，邀請3位好友加入，就有機會獲得「台灣大車隊乘車券」。記者廖炳棋/翻攝
警政署攜手台灣大車隊，反詐短片在車隊各計程車輪播，加入「警光新聞雲LINE官方帳號」好友，邀請3位好友加入，就有機會獲得「台灣大車隊乘車券」。記者廖炳棋/翻攝
警政署攜手台灣大車隊，反詐短片在車隊各計程車輪播，加入「警光新聞雲LINE官方帳號」好友，邀請3位好友加入，就有機會獲得「台灣大車隊乘車券」。記者廖炳棋/翻攝
警政署攜手台灣大車隊，反詐短片在車隊各計程車輪播，加入「警光新聞雲LINE官方帳號」好友，邀請3位好友加入，就有機會獲得「台灣大車隊乘車券」。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 計程車 LINE

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