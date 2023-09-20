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影／瑞芳11人遭蜂螫傷 消防局：入秋前後虎頭蜂攻擊性特強

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市瑞芳山區20名民眾組成的登山團，前往瑞芳區坑子內山，中午往萬壽山區前進途中，遭到蜂群攻擊，11人被螫傷。已派遣20車攜帶腎上腺素及繩索協助救護。消防局說，入秋前後是虎頭蜂活動頻繁的時候，虎頭蜂為護巢警戒，對於人類的攻擊性特別強。

基隆市消防局指出，被虎頭蜂螫咬，患部會有腫脹、劇痛、發熱等，嚴重者可能呼吸困難或休克，可可不慎。季節轉變時，蜂群較不穩定，易有攻擊性，築巢時為保護蜂巢，最容易群起攻擊人，民眾要特別小心，不要靠近。

虎頭蜂的活動範圍在平地至大約1500公尺山地以下，在步道沿線蜂巢容易遭受到驚擾，虎頭蜂一般築巢在樹枝上、地窟內。特別是避免走荒徑及無人走過的草叢，或穿著淺色衣物，勿擦香水及使用有芳香味的化妝品。

消防人員說，入秋前後虎頭蜂為護巢警戒，對於人類的攻擊性特別強。基隆市野鳥學會建議，穿著長袖、長褲登山，看到有零星出現要保持冷靜，不要用石頭丟或驅趕，避免引起氣流，反引其注意，成為攻擊的對象。

新北市消防局第六大隊表示，登山時如果遇到虎頭蜂窩，千萬不要主動攻擊或是招惹，穿著也應避免鮮豔衣服及噴灑香水，如發現有蜂群在自身四周圍繞，表示附近有蜂巢，不可喧鬧，趕快安靜繞道或退後。

瑞芳11人遭蜂螫傷，消防局：入秋前後虎頭蜂攻擊性特強。記者游明煌／翻攝
瑞芳11人遭蜂螫傷，消防局：入秋前後虎頭蜂攻擊性特強。記者游明煌／翻攝

虎頭蜂 瑞芳

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