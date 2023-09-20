中秋連假估每天逾萬輛次車潮 花蓮警加強疏導

下周末為中秋3天連假，公路局預估有大批返鄉及旅遊車潮湧入花蓮，每天平均有1萬3千多輛次，警方規畫利用蘇花改隧道的智慧型監控設備並整合監視器系統，視各省道及市區重要幹道車流，隨時加派警力交通疏導。

中秋3天連假為本月29日至10月1日，公路局預估，蘇花路廊28日至29日以南下車流最多，每天平均約1萬3350輛次；30日至10月1日以北上車流最多，每天平均約1萬3250輛次。

公路局依過去連假疏運狀況研判，28日上午5時至下午2時為蘇花路廊南下車多壅塞時段，10月1日中午12時至晚間則是北上車多壅塞時段；易壅塞路段為蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段與和中至崇德段。

花蓮警方將利用蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內的智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），掌握進、出車輛數及平均車流時速，並透過整合監視器系統，即時觀測台8線、台9線、台11線及其支線，台14甲線、台30線、193縣道及市區重要路段交通量，各分局隨時機動部署警力。

為緊急排除長隧道交通事故，避免車流回堵，公路局特別調度事故小組1組4人及拖吊車1輛，於和仁監工站仁水隧道南口待命。

另外，警方呼籲勿酒駕，若酒精濃度達法定標準值0.25mg／L者，可依法處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若酒駕致人重傷或死亡，除得沒入車輛外並吊銷駕照，未來更不能再考領。

警建議民眾酒後可使用花蓮縣政府提供「酒後代駕服務」，縣內多家計程車業者均有配合，詳細資訊可參閱花蓮交通e點通網站。