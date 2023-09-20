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八旬老婦未吃早餐血糖太低路倒 台南暖警溫馨送返家

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

82歲章姓老婦人昨天中午11點多騎腳踏車外出買東西，返家時因血糖過低，突然暈眩、體力不支跌倒在台南市永福路旁，市警二分局南門所巡邏員警發現老婦身體不適坐在路邊，立即上前關心，為避免發生意外，溫馨護送老婦返家。

章姓老婦人騎腳踏車到住家附近買東西，直到中午11點多，章騎腳踏車行經永福路時，因血糖過低，感到頭暈、意識模糊，且因年事已高，血壓及血糖不穩，突然暈眩，體力不支跌倒，隨即跌坐在路邊休息，甚至一度差點暈倒。

南門派出所副所長邱漢文、警員郭昱佑巡邏經過時，發現路旁章婦神情痛苦地坐在永福路的路邊，立即上前攙扶章婦將她扶起，張婦稱不需就醫，隨後得知章婦因早餐未吃，導致血糖不穩昏昡，休息後身體有逐漸好轉，體力也逐漸恢復。

員警仍不放心老婦人的身體狀況，貼心護送章婦和腳踏車載回住家，家屬見老婦到家後，一聽到曾在半途差點暈倒，對員警暖心義舉表示肯定與感激。

台南市警二分局南門派出所警員郭昱佑，貼心護送章婦和腳踏車載回住家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員郭昱佑，貼心護送章婦和腳踏車載回住家。記者黃宣翰／翻攝
82歲章姓老婦人因血糖過低，突然暈眩跌倒在台南市永福路旁，市警二分局南門所巡邏員警發現立即上前關心，溫馨護送老婦返家。記者黃宣翰／翻攝
82歲章姓老婦人因血糖過低，突然暈眩跌倒在台南市永福路旁，市警二分局南門所巡邏員警發現立即上前關心，溫馨護送老婦返家。記者黃宣翰／翻攝

老婦 台南 警察

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