影／最暖風景！桃園6旬翁跌坐路中央 警衝車陣攙扶民眾大讚

桃園市龜山區復興一路與復興北路口，一名行動不便的6旬老翁昨晚因趕著過馬路不慎跌倒在路中央，忍痛爬起時已經紅燈，巡邏員警路過見狀立刻騎到老翁身旁，並小心攙扶他安全穿越馬路，不僅解除老翁的危機，也讓路人對員警的暖舉豎起大拇指說「讚！」

昨晚6點多，一名6旬老翁在長庚醫院前復興一、復興北路口斜向通行時，見行人秒數快到了趕著通過，結果因雙腳行動不便不慎跌倒在馬路正中間。恰巧一名正在巡邏的坪頂派出所員警路過，見老翁吃力忍痛爬起進退兩難，又正值下班尖峰車水馬龍，趕緊騎車到老翁身旁關心，先將車停在路中央警示，再攙扶老翁過馬路，不只讓老翁滿懷感謝，也讓用路人大讚「警察好暖」。

龜山分局坪頂派出所所長孫維鴻表示，警察身為人民保母，員警以愛心及同理心護送老翁過馬路，其服務精神堪值嘉許，也藉此呼籲民眾多留意身邊長者安全及狀態，以避免憾事發生。