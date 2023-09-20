台中男和女友大吵欲引爆瓦斯 見警勸竟扭開氣閥白煙狂噴

台中吳姓男子僅因清狗便問題和女友大吵，竟拿瓦斯桶、打火機揚言引爆，警消到場勸說一度僵持不下，吳見員警上前竟激動扭開氣閥，白色煙霧瞬間狂噴，所幸及時被員警搶下關閉；法院勘驗畫面、證詞等，認為吳男主觀有放火犯意，且造成多人恐懼，依放火未遂罪判他3年8月，可上訴。

檢警調查，吳男今年4月14日和女友因寵物犬排泄物清理問題大吵，情緒激動下竟持機車大鎖敲自己頭，中午12點多又開家中1小型瓦斯桶釋放瓦斯企圖用打火機引燃，第3分局獲報出動11名警員到場處理，未料吳男仍不停揚言開瓦斯，雙方僵持不下。

下午1點多吳男持續帶著瓦斯桶、打火機，警方則好言相勸他說「我們也有家庭、也有小孩」請他不要為難放下瓦斯，而且街邊鄰居還有老人、小孩，都會被他嚇到，但吳男仍不願配合，先是朝巷另一端走遠，還對警消放話說「不准靠近喔！」還開瓦斯恫嚇。

消防為避免零星火花造成氣爆，也在周圍不停灑水，後來警方試圖趁吳未注意時上前壓制，但他一見員警靠近竟當場扭開瓦斯桶開關，大量白色煙霧瞬間噴灑出來，消防也立即朝吳噴灑水柱，最後經多名警察壓制搶下瓦斯桶才未釀嚴重後果。

法院審理時，吳坦承恐嚇，但矢口否認放火未遂，吳的辯護人表示，吳男僅逸漏瓦斯數秒就關閉，過程僅手拿打火機，並沒有任何撥打火機或點燃行為，未達放火罪的著手程度，應僅是預備放火。

吳男女友證稱，吳揚言以瓦斯氣爆方式自盡威脅她，吳的阿嬤也說，警方到場時孫子更激動，還一直說不想活了；法院比對錄影畫面，發現吳當時激動、憤怒，並實際拿瓦斯桶釋放瓦斯、手持打火機，對他人表示企圖縱火自盡，主觀上顯有放火犯意。

法院認為，吳情緒失控多次拿瓦斯作勢點燃，造成家人、警察精神恐懼，若引發火勢後果不堪數想，依犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判他3年8月。