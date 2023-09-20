男伴偷玩情趣手銬打不開...報警解困被送辦 法官裁定不罰理由曝

黃姓男子從蝦皮購買一副情趣手銬，先放在鍾姓伴侶家中，打算在親熱時助興，結果鍾男自己偷跑先玩，鑰匙卻不在手上，自己銬住自己，最後只能報警求助。由於違法攜帶手銬，被警方依社維法移送裁罰，法官認為鍾是在家使用手銬，未妨害社會安寧，裁定不罰。

今年7月間，黃姓男子到購物網站買了一副手銬，打算與鍾男親熱時拿來助興，結果鍾男趁黃男不在時，拿出手銬把玩，試戴後卻發現自己沒有鑰匙可以打開，又連繫不上黃男，最後只能報警求助。

警方到場後，發現鍾男竟是被警用手銬銬住，趕緊拿出隨身的鑰匙幫他脫困後，再依違反社維法「攜帶陳列經主管機關公告查禁之器械」將黃男送辦。

鳳山簡易庭審理時，黃男坦承購買手銬，但只有放在鍾男住處，並沒有攜出，法官根認為黃男是為了「私密活動」才購買手銬，手銬也都放在住處並沒有顯露於外，無任何妨害公共秩序或擾亂社會安寧情形，因此裁定不罰，但手銬屬於違禁品，裁定宣告沒收。