警政署攜手台灣大車隊拍短片 期盼提升反詐意識

警政署今天表示，為讓反詐騙意識融入日常生活，與台灣大車隊合作拍攝反詐宣導短片，將由車隊計程車輪播；此外，民眾加入警光新聞雲LINE官方帳號，可抽乘車券。

警政署發布新聞資料指出，為強化民眾防詐意識、提升全民識詐能力，因此拍攝反詐宣導短影音，並結合百工百業辦理有獎徵答活動，讓反詐宣導融入民眾日常生活中。

警政署表示，20日起攜手台灣大車隊，拍攝反詐宣導短片，並在車隊各計程車上輪播。此外，民眾在活動期間加入警光新聞雲LINE官方帳號，並邀請3名好友加入，有機會獲得台灣大車隊乘車券。

新聞稿指出，警政署結合台灣大車隊合作拍攝防範假投資詐騙宣導影片，除解析最新詐騙手法，並提醒近期「二次詐騙」的手法有增多趨勢。

警政署表示，詐騙集團鎖定曾經受害的民眾，誆稱可協助找回被騙的錢，利用被害人急於追回被騙款項，讓民眾再次遭騙。

新聞稿提到，民眾遇詐騙應至官方管道尋求檢警協助，警方、銀行員、律師等人員來電須務必再查證，網路誆稱有特殊管道可追回詐騙款項等說法，勿隨意相信匯款委託，可撥165或110查證，以免遇到「二次詐騙」。

警政署說，為厚植全民防詐意識，號召百工百業共同加入反詐騙行列，陸續邀請正忠排骨便當店等知名店家合作，讓反詐宣導融入民眾日常生活，透過具趣味性影片，喚起全民識詐能力，盼降低詐騙受害件，守護民眾財產安全。