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等不及了！孕婦車上分娩 亞大醫順利善後

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

南投1名孕婦18日凌晨突然破水，丈夫連忙載她直奔醫院，沒想到「女兒等不及了」，直接在車上分娩，所幸到院後醫療團隊全員出動，檢查結果母女均安。醫師提醒，孕婦應每天紀錄子宮收縮情形，若真的來不及，則要特別注意掉落、清潔、呼吸及保溫等問題，好讓醫療團隊接手照顧。

孕婦已育有3名子，當天凌晨5時許突然感覺到肚子痛，一度還去上廁所，過程中卻發現已經破水，由於住家離醫院僅10多分鐘路程，評估若通知救護車恐怕更費時，因此連忙通知丈夫趕緊送她到醫院生產，兩人就這樣開車往醫院狂奔，不料最後還是等不及，「女兒慢慢地從下面滑出來」。

因孕婦有生產經驗，當下除了拍打嬰兒背部，順利發出哭聲外，也不忘將嬰兒口鼻的胎脂、黏液擦拭乾淨，並用衣物及體溫為嬰兒保暖，抵達醫院後趕緊由醫護人員接手，參與者都說是第一次從車上「接」下新生兒，感覺很特別。

亞洲大學附屬醫院急診室醫師說，丈夫開車到急診室外時喊著「我老婆生了」，醫護人員趕緊將母嬰搬上擔架，同一時間也通報產房及兒科團隊待命，經初步檢查母嬰生命跡象穩定，立即協助剪臍帶並將嬰兒放置在保溫箱，轉送至兒科病房觀察，母親則送到產房休息。

接手的婦產部產科主任陳泰昌說，若產婦本身生產胎次多、間隔密集、年齡較輕，以及過去曾有急產經驗者，下一胎的急產機率就會增加，因此若產婦出現陣痛反應時，建議還是以「狼真的來了」的心態面對比較保險，尤其出現頻繁宮縮、強烈便意、落紅量越來越多等狀況，就要立即就醫。

但萬一真的來不及，他說，無論是在家裡或就醫途中，最重要的就是要盡量保持平躺姿勢，避免胎兒突然出生掉落、碰撞等風險，產後應用衣物將嬰兒暫時包裹，避免失溫，也可以讓嬰兒趴在媽媽的胸前取暖。過程中都要盡量保持雙手清潔，減少感染風險，並隨時注意觀察嬰兒的生命跡象。

南投1名孕婦直接在車上分娩，亞洲大學附屬醫院順善後。圖／亞洲大學附屬醫院提供
南投1名孕婦直接在車上分娩，亞洲大學附屬醫院順善後。圖／亞洲大學附屬醫院提供
南投1名孕婦直接在車上分娩。圖／亞洲大學附屬醫院提供
南投1名孕婦直接在車上分娩。圖／亞洲大學附屬醫院提供

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