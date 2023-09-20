「別說投資！」詐團教授話術 高雄婦差點150萬白白送錢

高雄54歲李姓婦人日前被自稱「股票分析師」的不明人士加入LINE群組中，並以各種詐騙話術將李婦唬得一愣一愣，深信投資對方股票就能高獲利賺錢，前天上午10時30分許欲匯款150萬元時，行員發現她對轉匯用途前後說詞不一，經報案後，李婦這才驚覺險進圈套，差點白白送錢給對方。

楠梓分局指出，李婦當天欲匯款150萬元，經行員詢問用途，起初先是說要買房子，卻又改口說要還老公的錢，前後說法明顯不同，疑似掉進詐騙集團陷阱。

「說要買房子是不是有人教你?」警員向李婦詢問，但李婦卻表現出怯懦異樣，讓警方直覺恐有詐騙集團在幕後操弄，進一步詳問是哪個建設公司之後，李婦才坦言，某名「股票分析師」主動加她好友，並傳給她大量獲利訊息，誘惑她加入投資行列。

除此之外，對方還指導李婦到金融機構匯款時，要避免向行員提及款項是用在「投資」，誆稱會因此遭金管會調查；在了解李婦遭遇詐騙後，經員警苦口婆心勸說，拆解詐騙集團慣用的伎倆，李婦這才恍然大悟，自己竟碰上假投資的詐騙陷阱。