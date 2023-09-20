投入18年 台南市女義消吳蓓慈獲全國防火宣導志工菁英
台南市義消婦女中隊副分隊長吳蓓慈，投入防火宣導工作18年，組成宣導話劇團，自製教具結合話劇表演，到社區團體或機關表演，更加貼近民眾引起共鳴。她參與全國防火宣導志工菁英甄選，脫穎而出，榮獲全國防火宣導志工菁英，12月5日將到消防署接受表揚。
消防署舉辦全國防火宣導志工菁英甄選，昨天公布得獎名單，全國28人得獎，吳蓓慈代表台南市得獎。
吳蓓慈投入婦女防火宣導工作逾18年，對於居家的消防安全宣導始終如一，為了改變傳統教條式的宣導方式，激發一群有創意的宣導隊姊妹組成宣導話劇團，自製教具將防火宣導與話劇結合，利用舞蹈方式呈現防火防災知識。
吳蓓慈帶團到社區團體或機關表演，更加貼近民眾引起共鳴，群策群力將居家安全知識傳達給民眾，讓每次宣導都能深入民眾的日常，除此之外，吳蓓慈同時擔任台南市消防史料館志工，無私奉獻的宣導、推廣防災教育。
消防局長李明峯表示，吳蓓慈18年來在防火宣導工作的付出，不僅擔任婦女防火宣導隊幹部，同時兼任本市消防史料館志工，如此積極投入公共服務，將志工作為一生志業，實屬難得。
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