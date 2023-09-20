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工地電梯維護工墜樓不治 新北勞檢處：電梯停用調查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市板橋區漢生西路1處新建大樓工地今天上午發生工安意外，55歲陳姓女電梯維護人員不慎從4樓電梯井墜落至地下2樓不治。新北市勞檢處長林澤州表示，派人前往現場了解後，初步判斷疑似是不熟悉操作程序，加上未佩戴安全帶等防護用具，致墜落至地下2樓地面，已要求施工單位停止使用肇災電梯，在改善計畫尚未核備前，不得再使用。

林澤洲說，本案未來將朝向雇主是否訂定標準作業程序，以及是否提供必要的防護用具、教育訓練等方向進行調查，如確認雇主涉有過失，因已涉嫌構成職安法所定的刑事責任，將函請地檢署偵辦，如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處3到30萬元罰鍰。

為保障罹災者家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。

警方調查，今上午8時許擔任電梯維護人員的55歲陳姓女子，在4樓電梯井進行維護工程時，不明原因從4樓墜落至地下2樓，巨大的撞擊聲引起附近工人注意上前查看，發現陳女墜落立即報警。警消立即出動人車前往救援，發現陳女已無生命跡象外科OHCA，緊急將她送往亞東醫院搶救，仍告不治。

發生意外的新建工地大樓。記者黃子騰／翻攝
發生意外的新建工地大樓。記者黃子騰／翻攝

電梯 職災 勞檢 工安 工人

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