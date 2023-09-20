新北外送員送餐起歹心 順手摸走140元菸盒被法辦

新北市一名美食外送員昨天中午送餐到林口區一家車行，趁著車行員工不注意之際，偷走機油箱上一包140元紙菸盒，事後店員工抽菸找不到菸盒，自行調閱監視器畫面察看，赫見是被美食外送員偷走，氣的報警處理。目前警方已鎖定犯案嫌疑人，正循線通知他到案說明。

據了解，陳姓男子（31歲）是新北市林口區中湖一家機車維修行員工，昨天近中午他透過美食外送平台點了300多元美食，不久外送員送來餐點，陳男確認無誤收下後，便進入車行內拿錢給外送員。

當天約莫中午12時15分左右陳男走出車行門口，準備拿起放在機油箱上一包卡斯特紙菸抽菸，卻發現要價140元的紙菸不見了。陳男於機油箱四周找尋未果，自行調閱監視器畫面查看，赫見是被美食外送員偷走，氣的陳男備齊相關事證向警方報案。目前轄區警方已鎖定犯案男子，正循線通知他到案說明，警詢後將依竊盜罪嫌送辦。

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