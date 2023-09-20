後陽台劈啪聲一看洗衣機竄火煙 新北女機警用這招及時滅火
李姓女子今天凌晨在新北市林口區租處，聽到後陽台傳來劈劈啪啪聲響，她前往察看赫見洗衣機竄出火煙，嚇得她趕緊打電話通報119派員前來救援，旋即持滅火器將火勢撲滅。新北市消防局獲報出動人車趕抵，現場火勢已滅無人受傷，起火原因待查。
據了解，李姓女子（38歲）今天凌晨1時44分左右，在新北市林口區文化三路二段5樓租處，聽到後陽台傳來陣陣劈啪聲響，李女往後頭走去察看，驚見洗衣機竄出大量火煙，她趕緊撥打119向消防局求援，旋即持滅火器滅火。
新北市消防局獲報出動各式搶救車輛6輛、消防員15人趕抵，現場火勢已經撲滅，消防人員入內殘火處理，現場燒毀一台洗衣機，沒有人員傷亡，詳細起火原因有待火災鑑識中心鑑定釐清。
新北市消防局第救災救護二大隊提醒，使用滅火器可依「拉、瞄、壓、掃」口訣，家中可放置滅火器預防突發狀況發生，可用於火災初期有效撲滅火勢，倘若火勢過大或單支滅火器無法有效撲滅火勢，建議以生命安全為優先考量，進行火場逃生保命。
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