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大貨車失控撞護欄 碎玻璃噴滿國道一度回堵10公里

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

一輛大貨車今天上午行經國道1號彰化交流道附近突然失控撞護欄，因車上載滿大型玻璃，撞擊下玻璃噴滿國道，工程人員趕緊在國道上清除碎玻璃，車輛也紛紛閃避，也一度造成嚴重回堵10公里遠，幸好車上兩人僅輕傷，事故確實發生原因由國道三隊釐清。

這起事故發生在上午7點多，大貨車行經國道1號南下197公里彰化交流道附近時，突然往右傾斜並撞上外側護欄，當場把燈桿撞斷，車斗上滿載的玻璃撒滿道路，中線、外側車道滿滿碎玻璃，大貨車司機表示，準備載運鋁門窗的玻璃到高雄，疑似是右前輪突然爆胎導致車輛失控。

國道三隊獲報後派員趕往現場，但後方車流一度回堵到南下188公里王田交流道，也有車輛不耐久候，紛紛改走路肩。

一輛大貨車爆胎撞護欄，滿車的玻璃噴滿國道，自成車流回堵10公里之遠。記者林敬家／翻攝
一輛大貨車爆胎撞護欄，滿車的玻璃噴滿國道，自成車流回堵10公里之遠。記者林敬家／翻攝
一輛大貨車爆胎撞護欄，滿車的玻璃噴滿國道，自成車流回堵10公里之遠。記者林敬家／翻攝
一輛大貨車爆胎撞護欄，滿車的玻璃噴滿國道，自成車流回堵10公里之遠。記者林敬家／翻攝

國道 彰化 失控 車道

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