今晨國3聯結車衝出護欄翻覆 苗栗大山路段狂塞5小時

國道3號北向126K苗栗大山路段，今天凌晨3點多發生一起聯結車衝出邊坡翻覆事故，占用外邊坡，駕駛輕傷一度受困駕駛座，隨後被救出送醫；由於交通事故為大型車種，高公局成立緊急應變小組，現場僅開放內線車道通行，天亮後開始積累上班車潮，造成後方回堵超過3公里，直到8點15分才排除，車流也逐漸紓解。

苗栗縣消防局指出，今天凌晨3點19分獲報國3北上126K邊坡大貨車翻覆出勤，出動後龍91、71車輛及消防人員 5名，抵達現場發現駕駛1人受困，直到3點54分左右才脫困送往苗栗醫院；經院方初步檢傷鍾姓駕駛（36歲）右臉頰約3公分撕裂傷，右臂疼痛。

國道二隊警方表示，該輛聯結車疑因操作不當，失控擦撞外側護欄後衝出外側邊坡後，側翻於邊坡，之後還引發1輛白色轎車因碾壓車道上車體散落物而肇事，轎車駕駛未受傷。2車駕駛人酒測值皆為0，事故車輛於8時15分完全排除。