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影／台灣大道四車連環撞...賓士男：吃止痛藥精神不好
台中市西屯區台灣大道在今天凌晨1時許，發生一起四車連環撞的交通事故，警方調查發現，當時有三輛車正在車道停等紅燈，未料徐姓男子駕駛的賓士車，直接從後方追撞，才會釀成連環車禍，警方查出4名駕駛都無酒精濃度，徐辯稱是因吃止痛藥，「精神不好」才釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。
經查，徐姓男子（67歲）在今天凌晨1時許，駕駛賓士車沿台灣大道外側車道往文心路行駛，先追撞前方由另名徐姓男子（57歲）的貨車後，再撞張姓男子（46歲）的計程車，接著又波及另輛何姓男子（56歲）的轎車，釀成4車的連環車禍。
第六警分局獲報到場調查，發現涉案4輛車分別有車頭、車身、車尾等位置受損，另外有3名駕駛受到輕傷沒有送醫，兩名乘客有送醫，4名駕駛都無酒精濃度。
駕駛賓士的徐姓男子辯稱，當時有吃止痛藥，精神狀況不佳，才會沒有注意到前方的車輛釀禍。
全案肇因初判是駕駛賓士的徐姓男子有不當駕車行為，正在停等紅車的其他三輛車則無肇事因素，詳細的肇事原因，將待交大事故組後續釐清。
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