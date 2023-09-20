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國3北上大山路段聯結車衝出邊坡 緊急應變小組成立進行拖吊

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國3北上大山路段聯結車衝出邊坡 緊急應變小組成立正在拖吊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

國道3號北向126K後龍-大山路段，今天凌晨3時10分，發生聯結車衝出邊坡事故，占用外邊坡。目前封閉中間及外側2線車道進行拖吊作業，無回堵。圖／取自高公局1968網站
國道3號北向126K後龍-大山路段，今天凌晨3時10分，發生聯結車衝出邊坡事故，占用外邊坡。目前封閉中間及外側2線車道進行拖吊作業，無回堵。圖／取自高公局1968網站
國道3號北向126K後龍-大山路段，今天凌晨3時10分，發生聯結車衝出邊坡事故，占用外邊坡。高速公路局中區養護工程分局表示，目前封閉中間及外側2線車道進行拖吊作業，無回堵，請用路人注意路況並小心行駛。

根據警廣路況，今天上午7時許最新進展，貨櫃與車頭分開拖吊，目前車頭已載離。不過，根據高公局1968網站，該起事故造成國3後龍-大山 北向路段「紫爆」，嚴重壅塞，時速只有6公里。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第2大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

高公局中分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。

國道3號北向126K後龍-大山路段，今天凌晨3時10分，發生聯結車衝出邊坡事故，占用外邊坡。目前封閉中間及外側2線車道進行拖吊作業，無回堵。圖／取自高公局1968網站
國道3號北向126K後龍-大山路段，今天凌晨3時10分，發生聯結車衝出邊坡事故，占用外邊坡。目前封閉中間及外側2線車道進行拖吊作業，無回堵。圖／取自高公局1968網站

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