立體停車場老翁舉止有異 跨越9樓護欄 消防員化解危機

紀姓七旬老翁今晚到基隆市成功立體停車場12樓，管理人員發現他有輕生意圖加以勸阻。老翁後來走到9樓，被人發現跨越護欄。消防局接獲報案，派員到場救援，利用時機將他抱住，帶回安全位置勸說，再由家人帶回照顧。

據了解，停車場管理人員今晚6點55分，發現紀姓老翁出現在12樓，行為與一般前往停車的駕駛人不同，前往查看，察覺他似要輕生，加以勸導，老翁隨即下樓。

過了約15分鐘，有停車駕駛人發現紀姓老翁出現在停車場9樓，行為有異，通知管理人員到場查看，認為他未打消輕生念頭，打110報案，警方通報消防局共同前往處理及救援。

消防小隊長楊博元及隊員何佳岩勸導紀姓老翁，避免憾事發生。消防隊員黃柏俊靠近老翁後抱住他，解除危機。老翁沒有受傷，未送醫，和接獲通知到場的妻子一起回家。

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