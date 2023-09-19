汐止瓦斯外洩「濃度超標」有爆炸疑慮 警封鎖現場急開挖

新北市汐止區中興路社后派出所前今天晚間發生瓦斯外洩意外，汐止警方立即通報消防局，警消到場後在一處人孔蓋測量發現瓦斯數值超過爆炸下線，立即通知欣湖天然氣瓦斯公司到場檢測處理，警方也在場執行交管，封閉單向車道進行管制。目前瓦斯公司人員已找到漏氣孔，正進行開挖處理，預計半夜可恢復通車。

據了解，今天晚間6時許位於汐止區中興路社后派出所前路面，有民眾聞到濃厚瓦斯味立即報警。汐止警方通報消防人員到場檢測，警消持偵測器來回尋找，在派出所前一處人孔蓋測出瓦斯數值，發現濃度超過爆炸危險下限有安全疑慮，警消立即於現場進行灑水降低瓦斯濃度，並通報欣湖天然氣瓦斯公司人員到場處理，警方也將中興工建路口往福德一道方向封閉執行管制，並開放中興路前(往大同路方向)單車道雙向通行，目前保持雙向路況順暢。