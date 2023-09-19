汐止瓦斯外洩「濃度超標」有爆炸疑慮 警封鎖現場急開挖
新北市汐止區中興路社后派出所前今天晚間發生瓦斯外洩意外，汐止警方立即通報消防局，警消到場後在一處人孔蓋測量發現瓦斯數值超過爆炸下線，立即通知欣湖天然氣瓦斯公司到場檢測處理，警方也在場執行交管，封閉單向車道進行管制。目前瓦斯公司人員已找到漏氣孔，正進行開挖處理，預計半夜可恢復通車。
據了解，今天晚間6時許位於汐止區中興路社后派出所前路面，有民眾聞到濃厚瓦斯味立即報警。汐止警方通報消防人員到場檢測，警消持偵測器來回尋找，在派出所前一處人孔蓋測出瓦斯數值，發現濃度超過爆炸危險下限有安全疑慮，警消立即於現場進行灑水降低瓦斯濃度，並通報欣湖天然氣瓦斯公司人員到場處理，警方也將中興工建路口往福德一道方向封閉執行管制，並開放中興路前(往大同路方向)單車道雙向通行，目前保持雙向路況順暢。
經瓦斯公司人員檢測後，目前已找到瓦斯洩漏孔，工作人員立即進行開挖，將待開挖完畢後近行管路更換作業，預計明天凌晨可恢復現場正常通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言