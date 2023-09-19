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汐止中興路飄瓦斯味 新北：初步掌握洩漏點搶修

中央社／ 新北19日電

新北市汐止區中興路晚間突然飄散瓦斯臭味，警消獲報到場布署水線戒備。汐止區公所也派員到場了解並通知瓦斯公司派員查看，初步已掌握可能洩漏地點，將調派機具開挖搶修。

汐止區長林慶豐向中央社表示，瓦斯洩漏約發生在傍晚，由於可能洩漏地點在學校及派出所之間，因此，初步並未進行附近居民的疏散作業。

他表示，瓦斯的味道不是太濃，因此，已通知欣湖瓦斯公司派員到場查看，經過一處處的鑽探下，初步已鎖定可能洩漏的地點，經確認地點後就會調派機具開挖搶修。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，經儀器測量，瓦斯濃度的數值超標，消防人員配合瓦斯公司開挖找尋洩漏源，已布署水線射水防護，同時，轄區警方也進行道路管制單線通行。

汐止 超標

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