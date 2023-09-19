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行車糾紛暴怒飆閩南語互罵 台中婦幫子回嗆「七逃時你還不知在哪」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區前天發生行車糾紛，雙方暴怒以閩南語互罵，陣頭一方男子嗆說自己不是「七逃」（混江湖之意）的很好，但在海口「你爸絕對是OK」，此話引起另一方不滿，另一方男子的母親也挺身而出回嗆：「你祖媽七逃時，你還不知道在哪裡」，婦人飆罵後，糾紛立即收場。

台中市清水警分局今晚說明，光華派出所線上巡邏網到達現場後，現場未發現有違法及民眾向警方表示要提告或舉發車輛違規情事，本案如接獲民眾檢舉違規將依檢舉內容檢視，依法予以舉發開罰。

為防範陣頭迎神廟會神轎在街頭遶境發生暴力衝突事件，警方將查明陣頭負責人約束告誡，防止日後迎神遶境時發生類似情事，並呼籲用路人應遵守交通規則，確保交通安全。

影片中，一名陣頭人員指責對方行車違規，罵對方開車跨越雙黃線在「開沙小」，對方聽到內容認為在罵他髒話，反飆對方「你在囂張什麼」，另一方男子的母親拿起手機全程錄影。

此時，陣頭方有一名男子拿出球棒，現場氣氛更緊張，當陣頭男子繼續嗆聲時，另一方男子突然說「好，大仔，失禮」，陣頭男子則雙手激動揮舞說「剛才道歉就好了，在吵什麼」，但陣頭男子仍大聲嗆「我不是七逃的很好，但在海口你爸絕對是OK」。

被嗆聲男子的母親聽不下去，回嗆「你們少年家不要這樣秋，你祖媽七逃時，你還不知道在哪裡」，男子幫助母親贊聲「兄弟不是你在做的，我已跟你說失禮」，雙方火氣仍大，但後來都離開現場，沒再起衝突。

台中市沙鹿區前天有行車糾紛，雙方暴怒互罵。圖／取自社會事新聞影音
台中市沙鹿區前天有行車糾紛，雙方暴怒互罵。圖／取自社會事新聞影音

陣頭 台中市 遶境

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