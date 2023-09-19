聽新聞
test
0:00 / 0:00
影片曝光！桃園小客車鬼切遭大貨車猛撞 網看傻：駕照用雞腿換的？
桃園市八德區今上午發生一起驚險車禍，一輛小客車為了換車道，未注意距離突然切進內側車道，導致後方一輛大貨車煞車不及碰撞，畫面曝光後引發網友砲轟「自小客駕照是雞腿換的？」所幸警方到場無人受傷，後續肇責有待進一步釐清。
網友上傳車禍畫面到臉書社團，寫下「今天早上在八德交流道前的車禍，看煞車燈狀況感覺貨車沒注意到旁邊有車切進來」，影片中灰色小客車突然向左急切，使後方大貨車煞車不及撞上。對此許多人看完紛紛留言「自小客駕照是雞腿換的嗎」、「小車經驗不足」、「在那死角位置還敢切」。
對此八德警方說明，今上午7點50分許，一名45歲吳姓女子，開著小客車由八德區和強路往高速公路方向行駛，在八德區和強路60號對面，因變換車道欲切入內側車道，與同向直行41歲許男所駕駛的營業大貨車發生碰撞。
警方獲報到場無人受傷，雙方酒測值均為0，後續事故肇事責任調查釐清中。呼籲用路人於變換車道、轉彎、迴轉時應隨時注意車前、周遭狀況，避免類似交通事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言