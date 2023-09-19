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影片曝光！桃園小客車鬼切遭大貨車猛撞 網看傻：駕照用雞腿換的？

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區今上午發生一起驚險車禍，一輛小客車為了換車道，未注意距離突然切進內側車道，導致後方一輛大貨車煞車不及碰撞，畫面曝光後引發網友砲轟「自小客駕照是雞腿換的？」所幸警方到場無人受傷，後續肇責有待進一步釐清。

網友上傳車禍畫面到臉書社團，寫下「今天早上在八德交流道前的車禍，看煞車燈狀況感覺貨車沒注意到旁邊有車切進來」，影片中灰色小客車突然向左急切，使後方大貨車煞車不及撞上。對此許多人看完紛紛留言「自小客駕照是雞腿換的嗎」、「小車經驗不足」、「在那死角位置還敢切」。

對此八德警方說明，今上午7點50分許，一名45歲吳姓女子，開著小客車由八德區和強路往高速公路方向行駛，在八德區和強路60號對面，因變換車道欲切入內側車道，與同向直行41歲許男所駕駛的營業大貨車發生碰撞。

警方獲報到場無人受傷，雙方酒測值均為0，後續事故肇事責任調查釐清中。呼籲用路人於變換車道、轉彎、迴轉時應隨時注意車前、周遭狀況，避免類似交通事故發生。

小客車突切車道遭「學長」猛撞畫面曝光，網友批「自小客駕照是雞腿換的嗎」。記者周嘉茹／翻攝
小客車突切車道遭「學長」猛撞畫面曝光，網友批「自小客駕照是雞腿換的嗎」。記者周嘉茹／翻攝
小客車為了換車道突切進內側，遭後方大貨車煞車不及猛撞。記者周嘉茹／翻攝
小客車為了換車道突切進內側，遭後方大貨車煞車不及猛撞。記者周嘉茹／翻攝
警方獲報到場無人受傷，雙方酒測值均為0，後續事故肇事責任調查釐清中。記者周嘉茹／翻攝
警方獲報到場無人受傷，雙方酒測值均為0，後續事故肇事責任調查釐清中。記者周嘉茹／翻攝

車道 車禍

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