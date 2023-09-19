酒醉父子搭小黃尿遁想賴帳 遭識破惱羞成怒聯手痛毆運將

51歲及33歲連姓父子檔昨天晚間酒後搭計程車欲返家，當計程車行經板橋區吳鳳路時，連男突然要求停車稱要上廁所，當連男返回後卻呼喊其父下車，2人離去前因未付車資，33歲高姓運將下車討車資時竟遭連姓父子聯手毆打，連男還出腳猛踹計程車。警方獲報到場將連姓父子制伏，詢後依傷害及毀損罪嫌移送法辦。

據了解，這對連姓父子昨天晚間10時許酒後從三重區攔計程車欲返回板橋住處，當計程車行駛至板橋區吳鳳路、宏國路口時，兒子連男突然要求高姓運將停車讓他去上廁所，當連男上完廁返回計程車旁後卻頻頻呼喊連父下車，父子倆沒付車資就要離開，連男還出腳猛踹車門將其關上。

高姓計程車司機見狀急忙下車將連姓父子攔下索取車資，不料連男竟突然揮拳毆打高男頭部，一旁的連父也出手助拳，高男遭連姓父子聯手圍毆導致左眼瘀傷、後頸部及左右手擦挫傷當場倒地不起，一旁路人見狀趕緊報警。海山警方獲報趕抵將連姓父子當場逮捕，並叫救護車將高姓運將送醫。

高姓運將驗傷後對連姓父子提告傷害及毀損，連姓父子酒醒後接受警方詢問時，連男坦承毆打司機但否認毀損，連父則辯稱是先被高姓運將推倒才會動手反擊，警方詢後將連姓父子依毀損、傷害罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康