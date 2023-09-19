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網路交友被騙多筆…基隆女解除保單領60萬元 行員警覺阻詐

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆黃姓女子到銀行解除保單，並要領出60萬元匯給網友。行員擔心她被騙，通報警方到場訪談後，告知她透過LINE對她噓寒問暖的網友，是詐騙集團成員。她聽過分析才恍然大悟，過去一段時間已被騙走不少錢，但保住這60萬元。

基隆警二分局今天表示，八斗子分駐所昨天下午接獲轄區銀行分行報案，指有臨櫃提款市民疑遭詐騙，需要員警到場協助。

據了解，年過60的黃姓女子，透過LINE認識詐騙集團成員冒稱的男性網友，對方常找她聊天建立情誼，接著就以要繳納孩子的餐費等理由，請黃女資助，黃女也不以為意伸出援手。

這名網友昨天向黃女說，自己的貨物卡在海關，他的資金都壓在這批貨物上，如果不能順利報關會周轉不過來，拜託黃女先代墊提領費用60萬元，等到貨物進關有了利潤，會和她分享。黃女相信後，便到銀行想要解除保單，領出現金幫助對方。

因為這樣的愛情詐騙手法常發生，媒體也有報導，員警出示相關案例給黃女觀看，她才警覺自己可能被虛幻的愛情沖昏頭，打消領款念頭。

基隆警二分局表示，詐騙集團的詐騙手法多樣化，不斷推陳出新，民眾網路交友應謹慎，尤其在金錢往來時要小心求證，才是防詐的不二法門。接獲可疑電話或網路資訊，可撥打165專線，或就近到派出所尋求協助，確保自身財產安全。

基隆黃姓女子在網路遇到詐騙集團成員，到銀行解除保單要領出60萬元時，行員通報警方到場，保住她的存款。記者邱瑞杰／翻攝
基隆黃姓女子在網路遇到詐騙集團成員，到銀行解除保單要領出60萬元時，行員通報警方到場，保住她的存款。記者邱瑞杰／翻攝
基隆黃姓女子在網路遇到詐騙集團成員，到銀行解除保單要領出60萬元時，行員通報警方到場，保住她的存款。記者邱瑞杰／翻攝
基隆黃姓女子在網路遇到詐騙集團成員，到銀行解除保單要領出60萬元時，行員通報警方到場，保住她的存款。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆

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