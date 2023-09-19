影／救回來了！保齡球打一半男突倒地 球友消防接力CPR搶回一命
徐姓男子昨天上午與友人前往新北市新莊區一家保齡球館打球，徐男丟完球轉身回座，突然身體不適暈倒在地。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經檢視徐男沒有生命徵象，經使用AED電擊後恢復意識，旋即送醫救回一命。
據了解，徐姓男子（62歲、沒有病史）昨天上午9時許與友人在新北市新莊區化成路一家保齡球館打球，約莫9時50分左右徐男投完球轉身走回座位區，突然倒地沒了呼吸心跳。一旁友人見狀趕緊協助CPR按壓，並同步通報119派人前來協處。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視徐男已無生命徵象，經救護人員使用AED電擊後恢復意識，旋即協助徐男送醫救回一命。
新北市消防局第二救災救護大隊莊渝淵表示，院外心臟停止（OHCA）是急重症中的急症，若業者、員工及每個民眾都能具備「正確執行旁觀者CPR及AED電擊的能力」，現場第一時間啟動生命之鏈，就能大幅提升OHCA病患的存活率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言