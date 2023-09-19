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影／救回來了！保齡球打一半男突倒地 球友消防接力CPR搶回一命

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

徐姓男子昨天上午與友人前往新北市新莊區一家保齡球館打球，徐男丟完球轉身回座，突然身體不適暈倒在地。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經檢視徐男沒有生命徵象，經使用AED電擊後恢復意識，旋即送醫救回一命。

據了解，徐姓男子（62歲、沒有病史）昨天上午9時許與友人在新北市新莊區化成路一家保齡球館打球，約莫9時50分左右徐男投完球轉身走回座位區，突然倒地沒了呼吸心跳。一旁友人見狀趕緊協助CPR按壓，並同步通報119派人前來協處。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視徐男已無生命徵象，經救護人員使用AED電擊後恢復意識，旋即協助徐男送醫救回一命。

新北市消防局第二救災救護大隊莊渝淵表示，院外心臟停止（OHCA）是急重症中的急症，若業者、員工及每個民眾都能具備「正確執行旁觀者CPR及AED電擊的能力」，現場第一時間啟動生命之鏈，就能大幅提升OHCA病患的存活率。

徐姓男子昨天上午在新北市新莊區一家保齡球館打球，突然身體不適倒地，救護人員用AED電擊救回一命。記者曾伯愷／翻攝
徐姓男子昨天上午在新北市新莊區一家保齡球館打球，突然身體不適倒地，救護人員用AED電擊救回一命。記者曾伯愷／翻攝
徐姓男子昨天上午在新北市新莊區一家保齡球館打球，突然身體不適倒地，救護人員用AED電擊救回一命。記者曾伯愷／翻攝
徐姓男子昨天上午在新北市新莊區一家保齡球館打球，突然身體不適倒地，救護人員用AED電擊救回一命。記者曾伯愷／翻攝

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